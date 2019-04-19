بوريطة يبرز الأولوية التي يمنحها المغرب للتعاون جنوب-جنوب

هبة بريس ـ الرباط

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الأولوية التي يمنحها المغرب لتطوير التعاون جنوب-جنوب من أجل انبثاق إفريقيا مندمجة ومزدهرة.

وكتب بوريطة، في مقال تحليلي نشره الإصدار النصف شهري “ميترو- يو إن” الموجه للشخصيات الفاعلة بالأمم المتحدة في نيويورك، أن “أهمية التعاون جنوب–جنوب في انبثاق إفريقيا مندمجة ومزدهرة ومؤهلة سيتحقق بتكاتف جهود شبابها وقادتها ومؤسساتها. والمغرب يسعى إلى دعم هذه الجهود من خلال المشاطرة وبعيدا عن أي تباه”.

واقتبس الوزير مقتطفا من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام المشاركين في أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الافريقي بأديس أبابا والذي يؤش إلى هذا الالتزام الثابت للمغرب بتحقيق التنمية المستدامة للقارة، حيث أكد جلالة الملك أن “المملكة المغربية تسعى أن تكون الريادة للقارة الإفريقية”.

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