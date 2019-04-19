المغاربة سادس شعب مكتئب في إفريقيا

هبة بريس ـ الرباط

كشفت دراسة حول الأمراض النفسية في القارة الإفريقية عن احتلال المغاربة للصف السادس قاريا في الإصابة بمرض الاكتئاب.

وقال موقع “بيزنيس إن سايدر”، الذي نشر نتائج الدراسة، إن 4,5 في المائة من المغاربة يعانون من الاكتئاب، وقدرت الدراسة ذاتها عددهم بأزيد من مليون و484 ألف شخص.

وحلت الجزائر في الرتبة الخامسة بأكثر من مليون 683 ألف حالة اكتئاب، بينما سجلت إصابة 518 ألف حالة في تونس، ما جعلها في الرتبة الثالثة إفريقيا، مقارنة بنسبة الإصابة وعدد السكان، بعد كل من جيبوتي والرأس الأخضر.

ويبلغ عدد الأفارقة الذين يعانون من اضرابات نفسية مرتبطة بشكل أساسي بالاكتئاب حوالي 19,29 مليون شخص، بينما يقدر عدد المصابين في العالم بأجمعه بحوالي 322 مليون شخص.

وتتميز اضطرابات الاكتئاب بالحزن، وفقدان الاهتمام أو المتعة، ومشاعر الذنب أو فقدان الثقة بالنفس، واضطرابات النوم أو الشهية، والإحساس المتزايد بالتعب، وانخفاض التركيز.

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