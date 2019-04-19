تحويل اقامة لوكر للدعارة بمراكش ..ساكنة تستنجد بالنيابة العامة

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان ساكنة اقامة حدائق النخيل 3 بمراكش، تقدمت بشكاية لوكيل الملك بابتدائية مراكش، بعدما اصبحت الاقامة وبعض الشقق التي اعدت للدعارة، وجلب شباب من مختلف دول الخليج وفتيات من جميع انحاء المملكة، وذلك بتواطئ مع شركات سياحية متخصصة في تأجير الشقق.

وحسب الشكاية التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، فان الساكنة سبق ان اقتنت شقق باقامة حدائق النخيل 3 من اجل قضاء عطل عائلية في جو بعيد عن الضوضاء، غير ان الاقامة اصبحت مشبوهة وتعج بالضجيج والسهرات الماجنة وروائح الشيشا، الشيء الذي اصاب الساكنة باشمئزاز ونفور وخوف، بل اكثر من ذلك اصبح السكان يستحيون القدوم والدخول الى شقته رفقة عائلته.

واضافت الشكاية، ان الساكنة سبق ان وجهت انذارات متعددة لسنديك الاقامة قصد الحد والتدخل من اجل وضع حد لهذه التصرفات اللاخلاقية، غير ان السنديك تبين انه متواطئ مع الشركات السياحية، حيث يقوم بغض النظر ويسهل عليهم عملية الدخول والكراء بطرق غير قانونية، وعدم التزامه بالاجراءات الادارية والقانون الذي اشترطه المشرع لكراء الشقق المفروشة.

وختمت الشكاية، بالتماس الساكنة من وكيل الملك اصدار تعليماته للسلطات المختصة من اجل بحث مستعجل في الموضوع، وتدخلات مفاجئة من طرف عناصر الشرطة على الشقق المعدة للدعارة خصوصا بالليل ونهاية الاسبوع، ومتابعة المتورطين.

من جهة أخرى، فقد شهدت الاقامة على مدى سنوات، وقوع مجموعة من الحوادث التي تم التستر عنها، و التي لم يفتح فيها تحقيق، خصوصا الجرعات المبالغ فيها من الفياغرا التي أودت في أكثر من مناسبة بحياة عدد من السياح الخليجيين داخل اقامات في هذا المكان، و الفوضى التي يتسبب فيها بعضهم عقب دخولهم في مناوشات و مشادات كلامية مع ضيفاتهم كان اخرها تسبب سياح خليجيين في بتر اصبع احد المومسات التي كانت برفقتهم، و في بعض الاحيان، فان خلافا بسيطا حول احدى العاهرات، قد يتطور الى معارك تنتقل الى خارج الفيلا، و غالبا ما تنتهي بتدخل أفراد من الشبكة التي تسهر على حماية المكان و الحيلولة دون وقوع ما لا يحمد عقباه.

و يشتكي عدد من ساكنة هذا الحي بين الفينة و الاخرى، من الفوضى و الضجيج الذي يتسبب فيه هؤلاء السياح بسبب الموسيقى التي يتم اطلاقها بمستوى صوت مرتفع، أو بسبب الكلام الفاحش الذي يتبادله السكارى بعد وصولهم الى حد الذروة في وقت متأخر من الليل، فيما يؤكد العشرات من المواطنين على معاينتهم لفتاة تم طردها من أحد المجالس بدون ملابس في الشارع، أو لعاهرتين تتقاتلان على المال المعروض من طرف الخليجيين.

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