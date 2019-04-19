السلطات الصحية بالجديدة تحسس بالأهمية الصحية للرضاعة الطبيعية

أحمد مصباح – الجديدة

أطلقت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الجديدة، بحر الأسبوع الجاري، النسخة التاسعة للأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية تحت شعار “الرضاعة الطبيعية خطوة أولى للوقاية من السمنة”.

ولإنجاح هذا الاحتفال، قامت المندوبية جاهدة بتحسيس كافة المواطنين والفاعلين في جميع المراكز الصحية بالإقليم، بالفوائد الكثيرة التي تتمتع بها الرضاعة الطبيعية، وبمجهودات المولدات بالمستشفى الإقليمي ومستشفى القرب بازمور، وكذا، بتوعية الوالدات بضرورة الإرضاع من الثدي مباشرة بعد الساعة الأولى من الولادة، وضرورة الرضاعة الطبيعية الحصرية، أي خلال الأشهر الستة الأولى، وذلك بغية تحقيق النمو الأمثل و السليم.

وبغاية توسيع مجال الاحتفال، قام فريق عمل بالمندوبية على رأسهم الدكتورة أبو العزة، أخصائية الحمية، بتكوين المرشدات الدينيات والمؤطرات التابعات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاربعاء 17 أبريل 2019، بنشر قدر الإمكان هذه المعلومات الثمينة التي توصل إليها البحث العلمي، بعد أن حث عليها دين الإسلام الحنيف، وأيضا تكريس خطبة الجمعة للتحسيس بهذا الموضوع. كما سيتم تحسيس النساء بالنادي النسوي التابع للمندوبية وزارة الشباب الرياضة لاحقا، وستتكلف المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتوعية التلاميذ والطلبة في المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي، بدور الرضاعة الطبيعية وتأثيرها الإيجابي على صحة الأم و الطفل.

هذا، ومن أجل تحقيق أهداف هذا الأسبوع على نطاق واسع، ستتم تعبئة المجتمع المدني، ووسائل الإعلام للمشاركة في دعم مجهودات المندوبية عبر توفير المعلومات، وتوزيع ملصقات بالمراكز الصحية والمصحات والصيدليات.

وحسب مصدر مسؤول، فغن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية بالجديدة تضع رهن إشارة الحوامل والمرضعات أقسام الأمهات بكل المراكز الصحية بالاقليم، دون استثناء من أجل تقديم المشورة والتوعية حول صحة الأم و الرضع.

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