نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية عاصفية يومي السبت والأحد

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب أن تشهد بعض أقاليم المملكة، يومي السبت والأحد، تساقطات ثلجية وزخات مطرية عاصفية محليا قوية، مع احتمال هبوب رياح قوية اليوم الجمعة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن التساقطات الثلجية، التي سيبلغ سمكها 20 إلى 40 سم، ستهم أقاليم أزيلال، والحوز، وبني ملال وميدلت، وذلك ابتداء من منتصف ليل غد السبت إلى غاية الساعة العاشرة من صباح الأحد. وأضافت أن زخات مطرية عاصفية محليا قوية (40 إلى 50 ملم) ستسجل، ابتداء من السبت على الساعة الرابعة بعد الزوال وإلى غاية السابعة من صباح الأحد، بأقاليم أزيلال، والحوز، وشيشاوة، وتارودانت.

كما يتوقع أن تشمل زخات مطرية محليا معتدلة إلى قوية، يوم الأحد، الواجهة المتوسطية والريف وشمال شرق البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رياحا قوية ستترواح سرعتها ما بين 70 و80 كيلومترا في الساعة، ستهم يوم الجمعة من الساعة الثانية بعد الزوال إلى العاشرة مساء، كلا من أكادير إدا وتنان، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وسيدي إفني، وكلميم، وآسا الزاك، وميدلت.

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