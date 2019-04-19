العطلة المدرسية: أكثر من مليوني مسافر اختاروا القطار لتنقلاتهم

هبة بريس – الرباط

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن أرقام قياسية همت عدد المسافرين على متن مقطوراته خلال العطلة المدرسية البينية الثانية للموسم الدراسي الحالي.

وقال بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على أنه وضع برنامجا خاصا لرحلات القطارات خلال الفترة الممتدة من الجمعة 29 مارس إلى الأحد 14 أبريل 2019، وذلك من أجل ضمان سفر زبناءه الكرام في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة، من بينها الرفع من عدد القطارات، تدعيم وتجنيد فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، تعزيز قنوات بيع التذاكر.

وأضاف البلاغ، أنه وبفضل هذه التدابير الاستثنائية التي صاحبت التقليص الهام في مدة الرحلات والمفهوم الجديد للسفر المعتمد (مقاعد مضمونة بفضل الحجز المسبق، تعرفة متنوعة وجذابة، تجويد مستوى الراحة والخدمات وانضباط المواقيت…).

وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، على أنه سجلت هذه الفترة حصيلة إيجابية، حيث تم تشغيل حوالي 4000 قطار، تم بموجبها توفير أزيد من 120.000 مقعدا يوميا، ونقل ما يفوق 2 مليون مسافر أثناء هذه الفترة، مع تسجيل رقم قياسي يوم الإثنين 8 أبريل الذي بلغ خلاله عدد المسافرين 130.000

كما تم تسجيل دقة في مواعيد القطارات التي بلغت نسبة انتظامها 94% على الرغم من الإقبال الكبير.

وختم الONCF، بلاغه بتقديم الشكر لجميع زبناءه الكرام على وفائهم واختيارهم القطار من أجل تنقلاتهم خلال هذه العطلة. كما يخبر أنه يعمل جاهداً لتوفير مزيد من العروض الجديدة والمبتكرة، التي من شأنها أن تلبي متطلباتهم على أحسن وجه، مع مواصلة الإنصات لتطلعاتهم من أجل حركية مستدامة.

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