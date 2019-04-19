”آدم” أول فيلم روائي طويل يمثل المغرب بمهرجان كان السينمائي

هبة بريس

حققت مريم التوزاني نجاح جديد باختيار فيلمها “آدم” لتمثيل المغرب بمهرجان كان السينمائي في دورته 72 ، وجاء هذا الاختيار بعد تألق الفنانة المغربية من خلال اخراجها لفيلمين القصيرين وهما “عندما ينامون” و “آية تذهب إلى الشاطئ، اللذان حازا على جوائز مهمة بمختلف دول العالم، وكذا من خلال دخولها عالم التمثيل وظهورها بفيلم ”غزية”.

آدم تقوم فيه لبنى أزبال و نسرين الراضي بدور البطولة، حيث يحكي عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في احشائها اما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة و تعيشها كما هي.

تم تصوير فيلم ”آدم” بمدينة الدار البيضاء سنة 2018 ، وهو من انتاج نبيل عيوش ، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، حيث اشتركت ثلاث شركات تمثلان ثلاث دول وهي (شركة عليان للإنتاج) من المغرب، وشركة (Les Films du Nouveau Monde) من فرنسا، وشركة (Artémis) من بلجيكا.

الفيلم حاصل على دعم المركز السينمائي المغربي وسيتم عرضه بجميع دور السينما بالمغرب أواخر 2019 وأوائل عام 2020 .

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