قبيل رمضان .. الONSSA يحجز ويتلف 830 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية، عن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، خلال الربع الأول من عام 2019.

وأفاد المكتب في بلاغ له، توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أن تم حجز وإتلاف 830 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة، ضمن ححوالي 4.826.912 طن من المواد الغذائية التي شملتها عمليات المراقبة.

وأضاف ذات البلاغ، أنه داخل السوق الوطنية، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ15.809 زيارة ميدانية، 3.791 منها في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، فيما تمت مراقبة 3.390.561 طنا من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و1.017.089 طنا عند التصدير.

وعند الاستيراد، يضيف بلاغ الONSSA ، فقد تمت مراقبة 3.390.561 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 12.073 شهادة قبول وتم إرجاع 2.263 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

أما عند التصدير، فقد تمت مراقبة 1.017.089 طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 47.760 شهادة صحية وصحية نباتية.

هذا وقدمت مصالح المكتب، 618 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها. وفق ذات المصدر

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