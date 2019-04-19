اكتمال تجديد هياكل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة استئنافية الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

اكتمل، الأربعاء 17 أبريل 2019، المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائر محكمة الاستئناف بالجديدة، تجديد هياكله، من خلال الانتخابات التي أدلى فيها بأصواتهم القضاة لدى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئاف بالجديدة، والتي أفرزت النتائج التالية:

تنصيب ألأستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك بابتدائية الجديدة، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة. وقد حصل على 67 صوتا من أصل 109 صوت المعبر عنها؛

وتنصيب الأستاذ عبد المجيد المهادي، رئيس قسم قضاء الأسرة بالجديدة، نائبا للرئيس. وقد حصل على 61 صوتا من أصل 114 صوت المعبر عنها.

وقد اكتمل تجديد المكتب الجهوي بانتخاب الأساتذة محسن عبد الرزاق، هشام دوليم، هاجر برادعي، عثمان نحال، رشيد البوري، عمر بشار، وأحمد فرحية.

وعلى مستوى تجديد أعضاء المكتب الجهوي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فاز بالأغلبية المطلقة الأستاذ محسن عبد الرزاق، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، والأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

و على مستوى أعضاء الجمع العام الوطني، تم انتخاب الأستاذ محسن عبد الرزاق، الأستاذ هشام دوليم، المشار سلفا إلى صفتيهما، والأستاذ نورالدين الاودي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الأستاذ بنور الصديق، الأستاذ رشيد البوري، والأستاذ عمر بشار.

هذا، وجرت انتخابات تجديد هياكل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائة استئنافية الجديدة، والتي أشرف على سيرها الأستاذ سعيد دينيني، في ظروف جيدة، اتسمت بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وعرفت حضورا غير مسبوق لجميع القضاة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، التي يشمل نفوذها القضائي، المحكمة الابتدائية بالجديدة، ومركزي أزمور وأولاد افرج، والمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ومركز خميس الزمامرة.

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