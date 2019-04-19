أمن مراكش يعتقل عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات بسيدي المختار

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية امن مراكش، قبل قليل من تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بمختلف ربوع المملكة، وحجز تسع دراجات نارية دخل بيت احد الموقوفين بجماعة سيدي المختار باقليم شيشاوة.

وجاء توقيف افراد الشبقة، بعد تعرف احد الضحايا الذي سبق ان تعرض لسرقة دراجته النارية من قبل احد الموقوفين، ليقوم باشعار عناصر الامن التابعة للدائرة 22 بباب دكالة، حيث انتقلت لعين المكان وقامت بتوقيف المشتبه فيه.

كما قامت عناصر الدائرة باحالة الموقوف على الشرطة القضائية بولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث بخصوص اتهامه بسرقة دراجة نارية، ليقوم الاخير باخبار عناصر الامن الامن عن باقي افراد الشبكة ومكان تخزين المسروقات بجماعة سيدي المختار.

والى ذلك تم وضع المعتقلين تحت تدابير الحراسة النظرية بولاية امن مراكش، من اجل احالتهم على انظار النيابة العامة باستئنافية مراكش.

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