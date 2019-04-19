حملة تضامنية واسعة مع الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية بطنجة

هبة بريس – الرباط

أطلق المغاربة حملة تضامنية واسعة مع الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، بمدينة طنجة، مطالبين الأخيرة بتقديم تنازلها عن متابعة الشاب.

وجاءت الحملة التضامنية مع الشاب الذي حاول سرقة الوكالة البنكية بحر الأسبوع الحالي، بعد التصريحات الإعلامية لوالديه والتي كشفا فيها، عن أن ابنهما لم يسبق له يوما ما أن كان من ذوي السوابق القضائية، وما قام به كان بدافع مساعدة والده في عملية جراحية.

ويعاني حسب شريط إعلامي صور بمنزل والدين الشاب، على أن الأب يعاني من مرض سرطان الأمعاء، ويستوجب عليه مبلغ مالي للقيام بتكاليف العلاج من دواء وعملية جراحية.

وقالت الأم خلال ذات التصريح، أن ابنها يعمل في مقلع للحجارة و الراتب الذي يتقاضاه مقابل ذلك ضئيل جدا ولا يكفي لإجراء عملية تكلف الملايين من السنتيمات.

هذا ولاقت حالة الشاب تضامن واسع من لدن المغاربة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، على اعتبار أن الشاب لم يسبق له تورطه في سوابق قضائية، ويعرف بحسن أخلاقه وسط الحي الذي يقطن به.

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