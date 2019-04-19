جديد إصابة الدولي المغربي خالد بوطيب

هبة سبور

تعرض الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك المصري يوم أمس الخميس لإصابة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الإسماعيلي،برسم مؤجل الجولة10 للدوري المصري الممتاز.

وحسب ما كشف عنه مصدر مقرب من نادي الزمالك ل “برلمان.كوم” فإن اللاعب بوطيب أصيب في مفصل الركبة، وسيخصع نهاية هذا الأسبوع للكشف الطبي لتحديد خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن اللاعب المغربي دخل كأساسي في هذه المباراة قبل أن يتم تبديله من طرف المدرب جروس في الدقيقة 22 ليشارك عمر السعيد بدلا منه،والذي نجح في تسجيل الهدف الأول للأهلي في د 36.

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