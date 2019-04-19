المدير العام للإيسيسكو يشيد بمبادرة الملك تجاه المسجد الأقصى المبارك

هبة بريس

أشاد عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالمبادرة التي أعلنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساهمة في ترميم وتهيئة بعض المرافق داخل المسجد الأقصى وفي محيطه، التي هي في حاجة ماسة إلى الترميم والصيانة والعناية.

وقال التويجري، حسب بلاغ للمنظمة الإسلامية، “إن هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، التي ستتم بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية الهاشمية التي لها الوصاية على إدارة أوقاف الأقصى، تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقدس الشريف، دفاعا عنه وعن هويته التاريخية ودعما للشعب الفلسطيني المرابط في القدس وأكناف القدس، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي تتهدد القدس فيه مخططات تسعى إلى تهويده وحرمان الشعب الفلسطيني والمسلمين عموما منه وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم”.

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