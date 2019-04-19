الملك يبرق عاهل مملكة إيسواتيني: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إيسواتيني، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لعاهل مملكة إيسواتيني عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لجلالته بموفور الصحة والسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “واعتبارا لما يشد شعبينا من وشائج الأخوة الإفريقية والتقدير المتبادل، أعرب لكم عن مدى حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

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