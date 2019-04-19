البنزرتي يقاطع الندوة الصحفية بعد مباراة الحسنية ومسؤولون يعتدون على الصحفيين

نُشر بتاريخ :  2019-04-19 - 10:45
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أحمد وزروتي: هبة بريس

رفض مدرب فريق الوداد البيضاوي، فوزي البنزرتي الحضور للندوة الصحفية التي تلت مواجهة فريقه ضد فريق حسنية أكادير بملعب أدرار مساء أمس الخميس 18 أبريل، والتي يتم عقدها مباشرة بعد نهاية كل مقابلة رفقة لاعب من الفريق.

جاء ذلك إثر الهزيمة التي تعرض فريق الوداد البيضاوي أمام حسنية أكادير بهدفين لهدف من توقيع الفلسطيني تامر و كريم البركاوي عن فريق حسنية أكادير، وبابا توندي عن فريق الوداد البيضاوي.

ولوحظ أثناء المقابلة وبعدها توثر كبير بين لاعبي الوداد ومدربهم من جهة واللاعبون وحكم المقابلة زوارق من جهة أخرى، خصوصا بعد مطالبتهم بضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المقابلة.

هذا وقد تعرض مجموعة من الصحفيين والإعلاميين للنهر والمضايقات من طرف المسؤولين الوداديين بعد محاولة أخد تصريحات حول المقابلة.

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