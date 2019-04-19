رئيس أساقفة باريس يشكر الملك على المساهمة المالية في إعادة بناء نوتردام

هبة بريس

أعرب المونسينيور ميشيل أوبوتي، رئيس أساقفة باريس، الخميس، عن تشكراته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المومنين، على قرار المملكة المغربية، تقديم مساهمة مالية في اعادة بناء كاتيدرائية نوتردام دو باري.

وكان سفير جلالة الملك بفرنسا ، قد أبلغ رئيس أساقفة باريس خلال مباحثات معه بالعاصمة الفرنسية أنه ، وبتعليمات سامية من جلالة الملك، أمير المؤمنين، قررت المملكة المغربية تقديم مساهمة مالية من اجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام دوباري.

وجدد بنموسى لرئيس أساقفة باريس، بحسب بلاغ لسفارة المغرب بفرنسا، التعبير عن دعم، ومواساة، وتضامن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، نصره الله، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس، وتاريخ فرنسا، ومحج الملايين من المؤمنين.

وقال رئيس أساقفة باريس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه بالسيد بنموسى ” أريد هنا أن اشكر صاحب الجلالة ملك المغرب” على هذه المساهمة ” وعلى “التفاتة الصداقة الهامة” هذه.

واشاد رئيس أساقفة باريس في هذا الصدد بالصداقة العريقة التي تربط بين المغرب وفرنسا، منوها بالزيارة الاخيرة التي قام بها مؤخرا للمغرب قداسة البابا فرانسوا بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أمير المومنين ، والتي ترمز ” للروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا “،مذكرا بأن البابا ” يمثل الكنيسة الكاثوليكية بأكملها”.

وقال رئيس اساقفة باريس ” شكرا على هذه المساهمة الكريمة، وعلى التفاتة الصداقة هذه، نحن متأثرون للغاية”.

واضاف بلاغ السفارة المغربية بفرنسا ان المونسينيور أوبيتي كلف السفير بنقل عبارات الشكر لجلالة الملك على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها قداسة البابا للمغرب بدعوة من جلالة الملك واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث .

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