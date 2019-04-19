طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية، بكل من منطقة طنجة والساحل المتوسطي والريف والأطلسين الكبير والمتوسط والسايس واللوكوس.

ومن المتوقع أيضا تشكل سحب كثيفة نوعا ما ستعطي أمطار أو زخات متفرقة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وشمال السفوح الجنوبية الشرقية، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ومعتدلة من الغرب إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والهضاب، وما بين 12 و16 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 14 و19 درجة بالجنوب. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية، وما بين 19 و24 درجة بالسهول والسواحل الوسطى، وما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية.

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