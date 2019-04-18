الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف ضيوف الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة 2019

نُشر بتاريخ :  2019-04-18 - 23:28
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هبة بريس ـ و م ع

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بصهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء على شرف الضيوف والمشاركين في الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2019.

وحضر مأدبة العشاء، التي ترأسها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، السيدان حبيب المالكي وحكيم بنشماش، وأعضاء من الحكومة وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، فضلا عن شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وقام رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بتسليم الجوائز لأفضل 26 وحدة إنتاج تميزت على مستوى روح الابتكار والتعبئة وترويج منتجاتها خلال الموسم الفلاحي 2018/2019.

وتم أيضا تسليم جوائز استحقاق وتشجيع لعدد من العارضين والمشاركين ممن تميزوا في مختلف أقطاب المعرض الدولي للفلاحة 2019 وكذا أفضل مربي الماشية حسب الأصناف.

وهكذا نالت سويسرا، ضيف شرف هذه الدورة، جائزة أفضل جناح، بينما آلت جائزة أفضل مشاركة أجنبية إلى البحرين.

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