أطباء القطاع العام يقدمون استقالة جماعية بجهة الشمال

س بويعقوبي ـ هبة بريس

قدم عدد كبير من الاطباء المسجلين في لائحة الاطباء المزاولين بالقطاع العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة استقالة جماعية وفق ماكشفت عنه مراسلة توصلت بها “هبة بريس”.

وحسب المراسلة التي وجهتها النقابة المستقلة لأطباء القاع العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة، فسبب الاستقالة يعود للأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها على المستوى الدولي.

وأضاف الأطباع العموميون في رسالتهم أن عدم رقي واقع الصحة العمومية لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يضمنه الدستور، أيضا كان سببا لهذه الاستقالة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1