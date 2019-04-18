المغرب يقدم مساهمة مالية لفرنسا لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

هبة بريس ـ الرباط

قرر المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس، تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام دوباري التاريخية وسط العاصمة الفرنسية باريس، والتي انهار برجها إثر حريق مهول حطم أجزاءً كبيرة منها.

وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بفرنسا، أن سفير الرباط بباريس شكيب بنموسى، أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع المطران ميشيل أوبيتي، رئيس أساقفة باريس، وأبلغه قرار المملكة تقديم مساهمة مالية.

وأوضح البلاغ، أن بنموسى “جدد خلال هذه المحادثات، لرئيس أساقفة باريس التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين”.

وأضاف البلاغ أن “المطران أوبيتي كلف السفير بنقل عبارات الشكر للملك على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها البابا فرانسيس بدعوة من الملك واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث”.

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