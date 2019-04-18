تاوريرت.. القضاء يدين رئيس جماعة بالحبس النافذ و “الأحرار ” يتبرأ

هبة بريس : وجدة

أدانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، رئيس جماعة لقطيطر (أب. ح) التابعة ترابيا لإقليم تاوريرت بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5000 درهم، مع منعه من الترشح لثلاث سنوات. فيما أدين المواطن الشاكي بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ في قضية رشوة.

و قامت عناصر الشرطة القضائية يوم 06 مارس الماضي، باعتقال رئيس جماعة “لقطيطر” بالقرب من منزله بحي المسيرة متلبسا بتسلمه مبلغا ماليا كرشوة قيمته ب 500 درهم، من أجل تسهيل عملية تصحيح الإمضاء لإحدى الوثائق، بعد أن تقدم المواطن المشتكي بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة “لقطيطر” بعرقلة عملية إنجاز وثيقة إدارية.

هذا و أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا يفيد ان الرئيس الموقوف لاتربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية ماعدا ترشحه باسم الحزب بالانتخابات الجماعية لسنة 2015

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