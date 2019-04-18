الملك يعطي توجيهاته لتطويق إشكال الماء في مدن الشمال

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء، بحضور العثمانس و4 وزراء، حيث أكد الملك على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن حاجيات هذه المناطق من الماء تتزايد خلال فصل الصيف بأكثر من الضعف، وحاليا طوال السنة، “نظرا لتطور السياحة وللدينامية الملحوظة الناجمة عن المشاريع الصناعية المهمة القائمة أو المشاريع ومناصب الشغل التي تم إحداثها من طرف هذه القطاعات”.

وأضاف البلاغ أنه على غرار منظومة إنتاج سيارات رونو أو مشروع مدينة محمد السادس “طنجة -تيك”، الذي يتم إنجازه بشراكة مع فاعلين صينيين، تتطلب هذه المشاريع السوسيو اقتصادية تعزيز قدرة التزود بالماء.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ستتم تلبية هذه الحاجيات بفضل تصاميم للربط والسدود الثلاثة الكبرى الجديدة التي سيتم تشييدها بهذه المنطقة، بما في ذلك سد بني منصور، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من مليار متر مكعب.

من جهة أخرى، أعطى الملك توجيهاته للحكومة قصد استكمال البرنامج الوطني الأولوي المتعلق بالماء وتدبيره، والذي سيشكل موضوع اجتماعات يترأسها الملك، والذي يتعين أن يولي اهتماما خاصا لتأمين تزويد المراكز التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء.

هذا الاجتماع حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافيظي.

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