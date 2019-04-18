البام : الحكومة مستمرة في هدر الفرص المتاحة للبلاد من أجل التقدم

هبة بريس ـ الرباط

أفاد حزب الاصالة والمعاصرة في بيان له أن سلوك العثماني “السلبي” عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي مهم للبلاد، بسبب أجندات وحسابات بحمولة دعوية وانتخابوية ضيقة.

وحمل “البام ” في البيان، الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة، فيما عرفته الدورة البرلمانية الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة.

ودعا إلى ضرورة عودة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب إلى الاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار ووضع المكونات السياسية في المجلس أمام مسؤولياتها التاريخية.

وسجل المصدر ما وصفه باستمرار الحكومة في هدر الفرص المتاحة للبلاد من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو – استراتيجي.

وحذر الحكومة من مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوضًا من التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل، إضافة إلى توجيه الجهد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني، في ظل تواتر مؤشرات تفيد بتفاقم التحديات.

الى ذلك ، جدد الحزب الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية.

ودعا إلى ضرورة الحرص على تجنيب المواطنين ما دأبت عليه الحكومة خلال السنوات السبع السابقة، من سياسات عمومية لا تراعي المصالح العامة ولا تبني الشروط اللازمة لتحقيق التنمية.

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