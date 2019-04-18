البام يستعد لإصدار بيان تكذيبي حول واقعة ” النطيح”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن الامانة لحزب الاصالة والمعاصرة ، تستعد لاصدار بيان تكذيبي حول واقعة ” النطيح ” التي تداولت بشكل كبير اعلاميا وبمواقع التواصل الاجتماعي .

ونفت مصادر، عملية ” النطح” التي تعرض لها الامين العام ل ” البام ” حكيم بنشماس، من طرف البرلماني ” الجماني” المنتمي لنفس الحزب، مؤكدة وجود مشاداة كلامية بين الطرفين لا غير ، دون وقوع تشابك بالايدي او ” ضربة رأسية” .

وكان المقر المركزي لحزب البام، قد شهد حالة من الفوضى و مشاداة نشبت بين برلمانيي الحزب وأمينه العام، على خلفية التعيينات بمناصب “الغرفة الثانية، بعد اجتماع بنشماس مع قياديي “البام” صباح اليوم للاتفاق على الأسماء المعينة بمناصب مكتب وفريق الحزب بمجلس المستشارين.

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