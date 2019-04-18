الخلفي ينفي تدبير وزارة لفتيت لملف ”أطر الأكاديميات“ ويدعوهم لإتمام الحوار

هبة بريس – الرباط

نفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الأخبار التي تم تداولها بخصوص حرص وزارة الداخلية على تسيير ملف الأساتذة المتعاقدين عوض وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.

وقال مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقدها بعد انتهاء أشغال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقول : “إن ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تدبير وزارة الداخلية لملف “أساتذة الأكاديميات” غير صحيح”.

وأوضح الوزير مصطفى الخلفي، على أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكوين المهني هي من تشرف على تدبير ملف الأساتذة، وليست أي وزارة أخرى، داعيا في نفس الآن أطر الأكاديميات، إلى مواصلة الجلوس مع الوزارة وإتمام الحوار الذي إنطلق نهاية الأسبوع المنصرم، لما فيه مصلحة للتلاميذ.

واسترسل الخلفي قائلا “نتطلع للحوار في الجولة المقبلة، المقررة في 23 أبريل الجاري، بما يضمن الاستقرار الوظيفي للأساتذة، واستحضار مصلحة التلاميذ”، مشيراً إلى أن المناطق القروية هي الأكثر تضررا من اضراب “أساتذة الأكاديميات”.

وكان الأساتذة المتعاقدين” قد قرروا عبر بلاغ عبر ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“، تمديد اضرابهم الذي تجاوز شهرا إلى غاية 25 أبريل الجاري، رداً على تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، التي أكد فيها عدم إمكانية إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وأن أي حوار سيكون على أرضية التوظيف الجهوي ضمن أطر الأكاديميات.

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