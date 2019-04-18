حسنية أكادير تفوز على متصدر البطولة الوداد البيضاوي

انتهى لقاء القمة الذي جمع مساء اليوم الخميس 18 أبريل، بملعب أدرار بأكادير، فريقي حسنية أكادير الذي يطمح لحصول على مرتبة تؤهله لخوض غمار البطولات الإفريقية، وبين متصدر البطولة فريق الوداد البيضاوي، بفوز حسنية أكادير على الوداد بهدفين لواحد.

وخاض فريق حسنية أكادير هذه المواجهة بالتشكيلة التالية: الحواصلي، الرامي، البوفتيني، باعدي، الشاوش ، بناني، قاسمي، الفحلي، تامر، الكيماوي، الخنبوبي.

في حين دخل الفريق الضيف الوداد البيضاوي بالتشكيلة التالية: التكناوتي، جبران ، داري، الناهيري، نصير، حسوني، السعيدي، الكرتي ، أوناجم، تيغازوي، المترجي.

وفي مبادرة استحسنها جميع الحاضرين، قام لاعبا الوداد البيضاوي جبران وأووك، بتقديم باقتي ورد لمشجعي حسنية أكادير، عرفانا بانتمائهما السابق لفريق حسنية أكادير.

خلال الشوط الأول عرف اللقاء محاولات خلق فرص لاختراق الدفاع من جانب الفريقين معا، حيث كان فريق الوداد سباقا للأمر بواسطة اللاعبين أوناجم وتغزوي، حيث ظهرت سيطرته على الكرة خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول.

ورغم ذلك حاول فريق الحسنية بعد ذلك استعادة السيطرة على أجواء اللقاء، وخلق فرصا سانحة للتسجيل بواسطة الفحلي والفلسطيني نامر، لكنها لم تسجل أي خطورة على الحارس التكناوتي، لتأتي الدقيقة 37 التي سجل فيها فريق حسنية أكادير هدفه الأول بواسطة اللاعب الفلسطيني تامر صيام.

خلال بداية الجولة الثانية، ضغط فريق الوداد البيضاوي بكل قواه على الفريق المضيف لتسجيل هدف التعادل خصوصا بعد تعزيز الهجوم باللاعب باباتوندي الذي دخل بديلا للاعب التغزوي، لكن محاولاته لم تشكل أي خطورة على الحارس الحواصلي.

من جهته، ومن خلال مرتدة لفريق الحسنية، سجل اللاعب كريم البركاوي الذي دخل بديلا لبناني، الهدف الثاني في الدقيقة 59 من اللقاء.

وفي الدقيقة 68 تمكن الوداد عن طريق باباتوندي من تسجيل هدفه الأول، ليزيد من ضغطه على دفاع الحسنية بحثا عن هدف التعادل، لكن وجد أمامه دفاعا مستميثا بقيادة ياسين الرامي، لينتهي اللقاء بفوز حسنية أكادير بهدفين لواحد.

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