“الكيف” يتسبب في مواجهات دامية بين عائلتين بشفشاون

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

عاش دوار ” بني رزين” بإقليم شفشاون أول أمس على وقع مواجهات دامية بين عائلتين دخلا في شجار ثنائي حول قطعة أرضية مخصصة لزراعة نبتة القنب الهندي “الكيف” حسب ماكشفت عنه مصادر محلية .

وأضافت ذات المصادر أن الشجار استخدم فيه بندقية صيد، حيث اطلق منها احد افراد احدى العائلتين النار على شخص آخر ليصيبه في احدى ساقيه نقل على اثرها صوب مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي الاسعافات الضرورية .

وحلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها ومتابعة المتورطين في الحادث الذي كاد ان يتسبب في سيناريو دامي.

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