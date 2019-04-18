حوالي 90 في المائة خصاص ولوجيات دوي الاعاقة بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وعد عامل إقليم تارودانت ” حسين أمزال”، بتعميم الولوجيات الخاصة بالاشخاص دوي الاعاقات في جل المؤسسات العمومية بالاقليم وكذلك الخواص، في طلب شفوي تلقاه من أحد النشطاء الحقوقيين بالاقليم.

وقالت مصادر مهتمة أن نسبة الخصاص من الولوجيات بالمؤسسات العمومية والخاصة بالاقليم تصل الى حوالي 90 المائة على المستوى الاقليمي، وأن نسبة 10 في المائة التي تم انجازها تفتقد الى المقاييس والمعايير ، مما يصعب معه للمعاقين الولوج السلس للمؤسسات.

وفي اتصال بمحمد النوماق أحد الفاعلين الحقوقيين بالاقليم، كشف هذا الاخير أن طلبه الشفوي رحب به العامل، ووعد بتفعيله على أرض الواقع، مشيرا أن خصاص الولوجيات يعد من أكبر المعانات لذوي الإعاقة بإقليم تارودانت، مضيفا ..صحيح أن الإقليم مساحته شاسعة ومتنوع التضاريس لكن إداراته ومرافقه ومؤسساته تبقى عصية على الاشخاص المعاقين لانعدام ولوجيات يضمنها لهم حق دستوري الفصل .

وعود العامل بتحقيق حلم الاشخاص في وضعية إعاقة يجعلنا ننتقل من مساءلة القوانين إلى مساءلة السلوكات المجتمعية، فإذا كان القانون رقم 10، 03 المتعلق بالولوجيات قد ألزم الدولة والمستثمرين الخواص بوضع ولوجيات معمارية وتقنية لتسهيل حركية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وبالتالي الوفاء بما جاء في الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب منذ ثماني سنوات خلت، فإن القوانين وحدها قد لا تفي بالغرض ما لم نعدل سلوك المجتمع تجاه الإعاقة وتجاه الحاملين لها، لنقلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أشخاص في وضعية إعاقة، تنتفي إعاقاتهم عندما تتغير الوضعيات.

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