دراسة: إساءة معاملة الطفل قد تصيبه بمرض نفسي خطير

نُشر بتاريخ :  2019-04-18 - 14:32
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هبة بريس - وكالات

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن إساءة معاملة الطفل قد تسبب تغيرات عضوية في الدماغ، تؤدي بدورها لزيادة احتمالات إصابته بالاكتئاب في الكبر.

وأجريت الدراسة على أشخاص يعانون من حالة اضطراب اكتئابي شديد، وربط الباحثون بين عنصرين في تاريخ المرضى الذين حدث لديهم تغير في بنية الدماغ: سوء المعاملة أثناء الطفولة والاكتئاب المتكرر الحاد، وفق ما أوردت وكالة “رويترز” الخميس.

وقال الدكتور نيلس أوبل من جامعة مونستر في ألمانيا إنه “معروف منذ وقت طويل جدا أن صدمات الطفولة عامل خطر رئيسي من عوامل الإصابة بالاكتئاب وأن صدمات الطفولة مرتبطة أيضا بتغيرات في الدماغ”.

وأضاف “ما فعلناه فعلا هو إظهار أن التغيرات التي تطرأ على الدماغ مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنتائج الإكلينيكية. هذا هو الجديد”.

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