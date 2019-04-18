جمعية الإمارات للمحاميين و القانونيين توقع مذكرة تفاهم مع نادي المحامين بالمغرب

هبة بريس – الرباط

بدعوة من نادي المحامين المغرب حل مساء يوم أمس بالمغرب وفد رفيع المستوى من جمعية الإمارات للمحاميين و القانونيين يتكون من الأستاذ علي مصبح ضاحي أمين السر لجمعية الإمارات للمحاميين و القانونيين و الأستاذ طارق الشامسي عضو مجلس الإدارة و أعضاء الجمعية حيث سيقوم الوفد بعقد لقاءات مع جمعيات مهنية و مسؤولين حكوميين ورجال للأعمال كما سيشارك الوفد في فعاليات المؤتمر الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع عقده بفاس.

وشرع الوفد في تنزيل برنامج زيارته عبر توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية نادي المحامين بالمغرب يوم الأربعاء 17 أبريل 2019، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب و ﺬلك على الساعة الخامسة مساءا.

وتهدف هاته الاتفاقية إلى التعاون في تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام والقانونيين بشكل خاص، مما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة للمجتمع .

وفي هذا الصدد، صرح المحامي مراد العجوطي نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب و المكلف بالتواصل و العلاقات العامة أن اتفاقية الشراكة مع جمعية الإمارات للمحامين والقانويين تهدف إلى تبادل الخبرات و التجارب العملية والرقي بالفكر القانوني مما من شأنه أن يخدم كل شرائح المجتمع و القانونيين بشكل خاص وتسهم في التوعية القانونية.

وأضاف المحامي الشاب مراد العجوطي، أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات الفنية عن طريق الانفتاح على التجربة الرائدة لدولة الامارات العربية المتحدة في قطاع العدل و المحاماة و القطاع القانوني بصفة عامة عن طريق القيام بزيارات متبادلة و دورات تدريبية يشارك فيها المحامون من الدولتين كما تهدف الى تنظيم ندوات و مؤتمرات و مبادرات مشتركة في ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة المغربية.

كما تهدف الى نشر التوعية و إبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع ، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى و الخبرات الفنية و القانونية و الإدارية في هذا المجال على أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام و القانونيين بشكل خاص وتشمل التنصيص على زيارات متبادلة و على دورات تكوينية و تدريبية للمحامين من الدولتين الشقيقتين.

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