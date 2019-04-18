تحذير للبحارة من سوء الاحوال الجوية بالسواحل الجنوبية

نُشر بتاريخ :  2019-04-18 - 12:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت مندوبية الصيد البحري بأكادير، زوال امس الأربعاء 17 أبريل، تحذيرا لكافة البحارة ومهنيي الصيد البحري من الظروف الجوية السيئة التي ستعرفها السواحل الممتدة من الصويرة الى طرفاية ، ابتداءً من مساء امس إلى غاية الأحد 21 أبريل الجاري.

وحسب وثيقة حصلت عليها ” هبة بريس ” صادرة عن مندوبية الصيد البحري بأكادير، فإن الأحوال الجوية بالسواحل المذكورة، ستعرف ظروفا جوية سيئة، تتجلى في رياح شمالية قوية تتراوح قوتها بين الدرجتين 5 و6، وبحر هائج حيث سيتراوح علو الأمواج بين 2.50 إلى 3.50 أمتار .

وحذرت المندوبية جميع البحارة والمهنيين من المغامرة بحياتهم في هذه السواحل مع اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر اللازمة.

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