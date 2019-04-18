برلماني بامي “ينطح” بنشماس ويسقطه أرضا بسبب “مناصب البرلمان”

هبة بريس - الرباط

حالة من الفوضى تلك التي شهدها مقر حزب الأصالة والمعاصرة المركزي، بمدينة الرباط، صباح يومه الخميس، بسبب المشاداة التي نشبت بين برلمانيي الحزب وأمينه العام، على خلفية التعيينات بمناصب “الغرفة الثانية”.

تفاصيل الواقعة، حسب مصدر هبة بريس، تعود الى عقد الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، لاجتماع مع قياديي “البام” صباح اليوم للاتفاق على الأسماء المعينة بمناصب مكتب وفريق الحزب بمجلس المستشارين.

وأضاف ذات المصدر، أن الاجتماع عرف مقاطعة مهمة من قبل عدد من قياديي الحزب، الذين اتهموا “الرئيس” باعتماد “المحسوبية” في التعيينات، واختيار أسماء بعينها معروفة بتقربها منه.

وتابع المصدر ذاته، أن الاجتماع شهد مشاداة كلامية قوية بين قياديي الحزب “المناصرين” و”المخالفين” لسياسة وقرارات بنشماش، قبل أن يقتحم البرلماني ابراهيم الجماني القاعة، ويوجه “ضربة” قوية برأسه لبنشماس الذي سقط أرضا .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0