الكوكب يحفز اللاعبين ماديا لضمان البقاء

هبة سبور

خصص المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي منح مغرية للاعبيه من أجل حصد المزيد من النقاط في الجولات الأخيرة للبطولة الإحترافية ،وضمان البقاء في القسم الممتاز.

يُشار إلى أن فريق الكوكب المراكشي حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب الجيش الملكي ، مما أنعش حظوظه بشكل كبير من أجل البقاء في القسم الممتاز،حيت صرف رئيس النادي فؤاد الورزازي منحة الفوز والمقدرة ب 15 ألف درهم لكل لاعب من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية.

ويحتل الفريق المراكشي المركز 15 في ترتيب البطولة الإحترافية ب 22 نقطة ،وبفارق الأهداف فقط عن شباب الريف الحسيمي صاحب المركز الاخير

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