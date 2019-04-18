قاضي قـُـضاةِ فلسطين يشيد بالمُبادرة المَلكية الرامية إلى رعاية المُقدساتِ الإسلامية في القدس

هبة بريس

اعتبر محمد الهباش قاضي قـُـضاةِ فلسطين ومستشارُ الرئيس للشؤون الدينية، المُبادرة المَلكية بتخصيص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، خـُـطوة يُحتذى بها في رعاية المُقدساتِ الإسلامية في القدس.

وكان جلالة الملك قرر أمس الاربعاء تخصيص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، وذلك في إطار العناية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقدس الشريف وصيانة معالمها المعمارية وتراثها الحضاري والروحي.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المكرمة الملكية السامية تندرج في إطار الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها على كافة الأصعدة لفائدة مدينة القدس الشريف، ودعما لصمود المقدسيين، ودفاعا عن الوضع التاريخي لهذه المدينة وتأكيدا على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم، في هذا الإطار، إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.

وخلص المصدر ذاته إلى أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أمر أن تتم هذه العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية.

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