لفّ شريطا من القماش حول عنقه .. انتحار معتقل داخل سجن تطوان

هبة بريس

أفادت إدارة السجن المحلي بتطوان بأن السجين (أ.ب) قد أقدم على الانتحار بلف شريط من القماش حول عنقه، وتثبيته في نافذة التهوية الخاصة بمرحاض الغرفة التي يقيم بها.

وأوضح بلاغ للإدارة أنه تم اكتشاف حالة الانتحار من طرف أحد السجناء المقيمين بنفس الغرفة، وذلك حوالي الساعة 05:30 من صباح اليوم حينما كان يهم باستعمال المرحاض.

وأضاف أن الهالك كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين صدرت في حقه ابتدائيا من أجل حيازة والاتجار في المخدرات ومواد معتبرة مخدرات واستهلاكها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعلام أسرة السجين الراحل وإخبار السلطات القضائية المختصة، وفقا لما ينص عليه القانون، وذلك من أجل معاينة الحادث والبحث في الموضوع.

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