زياش من بين المرشحين لتعويض نجم ليفيربول

هبة سبور – اس اريبيا

كشفت «آس» في مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن نشوب أزمة بين المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي، وأدت إلى وجود رغبة من الدولي المصري للرحيل عن ملعب «أنفيلد» بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر من داخل النادي الإنجليزي، أن سبب رغبة صلاح في الرحيل يعود إلى دخوله في مشادة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وكان ذلك أحد أسباب ضجر اللاعب خلال الفترة الماضية، ليتقدم الدولي المصري بطلب رسمي لإدارة «الريدز» بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وتدخل ملاك النادي الإنجليزي لتخفيف الصدام، وطالبوا صلاح بسحب طلب الرحيل، قبل أن يتقدموا له واعدًا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم، إذا تواصلت فكرته في الرحيل عن «أنفيلد» في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه صلاح.

فكرة رحيل صلاح، وبعد تألقه على مدار موسمين متاليين في صفوف النادي الإنجليزي العريق، وتحطيمه للعديد من الأرقام القياسية على مستوى التهديف، قد تؤدي إلى هزة عنيفة في ملعب «أنفيلد»، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي.

وانضم صلاح لصفوف ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، في صفقة وصلت قيمتها إلى 38 مليون يورو، وكان حينها الدولي المصري أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي، لكن جاءت صفقة تعاقد «الريدز» مع الهولندي فيرجيل فان دايك، قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، مقابل 75 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

رحيل صلاح المحتمل عن صفوف ليفربول، قد يجبر إدارة النادي الإنجليزي على دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إيجاد لاعب يمكنه تعويض رحيله

نبيل فقير

شهد الصيف الماضي ارتباط ليفربول بالتعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم نادي ليون الفرنسي، وكان النادي الإنجليزي قريبًا للغاية من إتمام الصفقة، قبل أن تنهار في النهاية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

ويعد صانع الألعاب الدولي الفرنسي، أحد الأهداف التي كان يعول عليها كلوب كثيرًا، لخلق الإبداع في خط الوسط، بعد رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو عن صفوف «الريدز» متوجهًا إلى نادي برشلونة الإسباني.

وفي حالة رحيل صلاح، قد يعود اهتمام ليفربول مجددًا بالتعاقد مع فقير، حيث سيلعب في صناعة اللعب، مع إقحام السويسري شيردان شاكيري في مركز الدولي المصري على الجناح الأيمن، وحل واحدة من المشاكل المستعصية في خط وسط «الريدز».

جاريث بيل

في حالة رغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح، كأحد الوجهات المحتملة للدولي المصري، فإن ذلك قد يقود إلى صفقة تبادلية بين الناديين، تتضمن الويلزي جاريث بيل نجم النادي الملكي إلى صفوف ليفربول.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من جاريث بيل، خاصة وأنه يعد واحدًا من اللاعبين الزائدين عن حالة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على مبلغ قدره 130 مليون يورو للتخلص من جاريث بيل، لكن في حالة وجود صفقة تبادلية من ليفربول والنادي الملكي، فإن مسئولي «الريدز» لن يمانعوا فكرة انتقال الويلزي لملعب «أنفيلد» مع انتقال صلاح إلى «سانتياجو بيرنابيو».

باولو ديبالا

شهدت الفترة الأخيرة العديد من التقارير الصحفية التي ربطت انتقال باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي إلى نادي ليفربول، في صفقة تبادلية، سيكون بطلها محمد صلاح.

وخلال فبراير الماضي، أكدت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، والمقربة من إدارة «السيدة العجوز»، وجود رغبة لدى مسئولي «السيدة العجوز» في التخلي عن خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا، مقابل الحصول على صلاح، مع دفع مقابل مادي، يصل إلى 50 مليون يورو.

الصحيفة الإيطالية أشارت حينها إلى أن الجميع في تورينو يعرف صلاح جيدًا، خاصة منذ تاريخ الخامس من مارس 2015، حين ساهم صلاح في فوز فيورنتينا التاريخي أمام يوفنتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، وقاد الدولي المصري «الفيولا» للفوز بهدفين مقابل هدف أمام «البيانكونيري»، في ملعب أليانز ستاديوم، وسجل صلاح هدفي فريقه السابق في المباراة، ليسقط «البيانكونيري» لأول مرة على ملعبه بعد قرابة عامين كاملين.

كما أشار «توتوميركاتو ويب» إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، معجب للغاية بفكرة ضم صلاح إلى صفوف «السيدة العجوز»، خاصة أنه يعرف أجواء الكرة الإيطالية جيدًا، بعدما لعب في صفوف ناديي فيورنتينا وروما، قبل الانتقال إلى ليفربول في صيف 2017.

حكيم زياش

تألق المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي رفقة «أبناء الرب» بشكل ملفت للنظر خلال الموسم الحالي، ويعد واحدًا من الأعمدة الرئيسية في النادي الهولندي.

ويشغل زياش مركز الجناح الأيمن، وهو ذات مركز صلاح، وهو ما قد يجعل إدارة ليفربول ترى فيه خيارًا مثاليًا في حالة رحيل الدولي المصري عن ملعب «أنفيلد».

وخلال الموسم الحالي، خاض زياش 42 مباراة رفقة أياكس في جميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 20 آخرين خلال 3549 دقيقة لعب، وهو ما يمكن أن يلفت إليه أنظار يورجن كلوب، في ظل قدرات المغربي الدولي الكبرى على الجناح الأيمن.

نيكولو زانيولو

يمتلك نادي ليفربول علاقات متميزة للغاية تربطه بنادي روما الإيطالي، خاصة بعدما نجح «الريدز» في ضم الثنائي، صلاح وأليسون بيكر، من صفوف «الذئاب» خلال العامين الأخيرين.

ويعد الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو أحد أبرز لاعبي نادي روما في الموسم الحالي، ويقدم أداءً استثنائيًا بالنسبة للاعب في عمر التاسعة عشر.

ويجيد زانيولو اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن، وهو ما قد يجعله أحد الخيارات التي تلفت نظر ليفربول في حالة رحيل محمد صلاح عن الفريق.

ورغم قلة مساهماته التهديفية مع روما، الذي يمر بفترة تراجع خلال الموسم الحالي، بتسجيله ستة أهداف فقط في 32 مباراة خاضها هذا الموسم، إلا أن زانيولو يعد واحدًا من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا، وفكرة انتقاله إلى ليفربول قد تكون واردة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0