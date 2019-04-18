مصرية تطلب الخلع بسبب ضحكة زوجها المحرجة

هبة بريس - وكالات

أثارت دعوى خلع لسيدة مصرية فى محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة، حالة من الجدل والدهشة عقب حديث الزوجة عن السبب الذى دفعها للتقدم بدعوى ضد زوجها بعد زواج دام 7 سنوات.

وقالت الزوجة ”34 عامًا“، إنها تحملت سلوك زوجها المشين، الذي سبب لها إحراجًا أمام كل الناس؛ بسبب ضحكته التى تشبه ضحكة المرأة بشكل لافت يثير اشمئزاز واستفزاز مَن حوله.

وأضافت الزوجة، في دعوى الخلع، أنها لفتت انتباهه للتخلى عن هذا السلوك، وحذرته مرات عديدة حتى يتمالك نفسه أمام الناس، طالما لا يستطيع السيطرة على فمه الذى يملأ المكان بصوت نسائي عال.

وأشارت فى دعواها، إلى أن زوجها جعلها تخجل أمام الناس؛ ما دفعها للعزوف عن اصطحابه معها فى الخرجات أو المناسبات، ونشبت بينهما خلافات كثيرة؛ بسبب إصراره على وضعه المخالف لطبيعة الرجل.

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