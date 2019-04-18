اعتقال شخص حاول إدخال عبوة بنزين إلى كاتدرائية نيويورك

هبة بريس - وكالات

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على شخص كان يحاول إدخال عبوة بنزين إلى كاتدرائية نيويورك.

و قال نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر، إن الشخص الذى تم توقيفه أشار إلى أنه كان يختصر الطريق عبر المرور من الكاتدرائية بعدما نفذت سيارته من الوقود، لكنه اعتبر أن إجاباته كانت “غير متجانسة وتحمل مراوغة”.

يذكر أن كاتدرائية نوتردام بفرنسا، كانت قد تعرضت لحريق هائل، أول من أمس، وظل مئات من رجال الإطفاء يكافحون الحريق لمدة 8 ساعات قبل أن يصبح تحت السيطرة، وتمكنوا من إنقاذ برجى الجرس والجدران الخارجية للكاتدرائية، إلا أن السقف انهار تمامًا، كما انهار برج الكاتدرائية الذى يعود تاريخه إلى ثمانية قرون.

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