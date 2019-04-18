قائمة الحكام المغاربة المدعويين لكأس افريقيا

نُشر بتاريخ :  2019-04-18 - 09:56
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر في بداية شهر يونيو القادم.

وعرفت القائمة تواجد 3 حكام مغاربة ويتعلق بحكمين وسط رضوان جيد و نور الدين الجعفري ،فضلا عن حكم الشرط لحسن أزكاو.

وفيما يلي حكام الساحة:

3 مصريين أساسيين كحكام للساحة وهم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر

الجزائر مصطفى غوبرال حكماً للساحة

تونس يوسف السرايري وهيثم قيراط للساحة

السودان اختير محمد حسين كحكم ساحة

الكاميرون: اليوم نيانت حكم ساحة

السنغال: ماجيتى نداي حكم ساحة

أنجولا: هيلدر مارتنيز روديجيز حكم ساحة

بوروندي: باسيفيك ندابي حكم ساحة

إثيوبيا: باملاك تسيمبا حكم ساحة

كينيا: بيتر واويرو حكم ساحة

الكونغو الديمقراطية: جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحة

جنوب أفريقيا: فيكتور غوميز حكم ساحة

الغابون: إيريك أوتوغو كاستان حكم ساحة.

بتسوانا: جوشوا بوندو حكم ساحة.

غانا: دانيال لارييا حكم ساحة.

مالي: مامادو كيتا حكم ساحة.

ناميبيا: جاكسون بافازا حكم ساحة

رواندا: لويس هاكيز حكم ساحة.

سيشيل: بيرنارد كميلي حكم ساحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الفيديو الكامل لمواجهات جمهور الجيش مع الأمن منذ بداية الإشتباك إلى نهايته

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0 هل أعجبك الموضوع ! رمز التحقق: + = Verify Human or Spambot ? …