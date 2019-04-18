قائمة الحكام المغاربة المدعويين لكأس افريقيا

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هبة سبور

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة الحكام المرشحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر في بداية شهر يونيو القادم.

وعرفت القائمة تواجد 3 حكام مغاربة ويتعلق بحكمين وسط رضوان جيد و نور الدين الجعفري ،فضلا عن حكم الشرط لحسن أزكاو.

وفيما يلي حكام الساحة:

3 مصريين أساسيين كحكام للساحة وهم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر

الجزائر مصطفى غوبرال حكماً للساحة

تونس يوسف السرايري وهيثم قيراط للساحة

السودان اختير محمد حسين كحكم ساحة

الكاميرون: اليوم نيانت حكم ساحة

السنغال: ماجيتى نداي حكم ساحة

أنجولا: هيلدر مارتنيز روديجيز حكم ساحة

بوروندي: باسيفيك ندابي حكم ساحة

إثيوبيا: باملاك تسيمبا حكم ساحة

كينيا: بيتر واويرو حكم ساحة

الكونغو الديمقراطية: جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحة

جنوب أفريقيا: فيكتور غوميز حكم ساحة

الغابون: إيريك أوتوغو كاستان حكم ساحة.

بتسوانا: جوشوا بوندو حكم ساحة.

غانا: دانيال لارييا حكم ساحة.

مالي: مامادو كيتا حكم ساحة.

ناميبيا: جاكسون بافازا حكم ساحة

رواندا: لويس هاكيز حكم ساحة.

سيشيل: بيرنارد كميلي حكم ساحة.

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