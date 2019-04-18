هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإجباري) لعام 2019، الذي يطبق لأول مرة بعد إلغائه منذ 11 عامًا.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الشباب والفتيات ما بين 19 و25 سنة، للتأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المدعوين لأداء خدمة التجنيد الإجباري السنة الجارية.

وقال البيان، إن عملية الإحصاء تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وفي 20 غشت 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.

و أمر الملك بـ”تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة”.

وفيما يلي سلسلة يومية تتضمن معلومات و أجوبة عن عدد من الاسئلة التي تهم الخدمة العسكرية بالمغرب.

ما لاتعرفونه عن الخدمة العسكرية .. 6: هل يمكن لغير المدعوين ملء استمارة الإحصاء للتطوع?

يجوز للمواطنات والمواطنين غير المدعوين للخدمة العسكرية الراغبين في أداء هذه الخدمة، ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني، بصفة تلقائية، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء تحت طائلة عدم أخذها بعين الاعتبار.

و بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، يمكنهم ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني، بكيفية اختيارية، خلال المدة المحددة للإحصاء، وذلك بتضمينها فضلا عن الاسم الشخصي والعائلي والبيانات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، واسمي الأبوين، رقم التسجيل القنصلي.

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