طقس الخميس .. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية بكل من منطقة طنجة والساحل المتوسطي والريف والأطلس المتوسط والسايس وشمال الأطلس وشمال المنطقة الشرقية، مع إمكانية بروز الرعد.

ومن المتوقع تتشكل سحب كثيفة نوعا ما بمرتفعات الأطلس الكبير وبالسواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والوسطى، وستكون صحوة نسبيا بالجنوب، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومعتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 13 و18 درجة بالسهول والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات وبهضاب ولماس، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية، وما بين 19 و24 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وجوار السواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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