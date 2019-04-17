اصابات في صفوف القوات العمومية ومشجعيْن لفريق الجيش الملكي ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلية لعمالة الرباط بأن 32 من عناصر القوات العمومية وفردين من مشجعي فريق الجيش الملكي تعرضوا لإصابات جسدية مختلفة نقلوا على إثرها إلى كل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سيناء والمستشفى العسكري بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية، عقب اندلاع أحداث شغب.

وأوضح المصدر ذاته أن أحداث الشغب وقعت في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت مساء يومه الأربعاء بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بين فريق نهضة بركان ومضيفه فريق الجيش الملكي بعد إقدام بعض مشجعي هذا الأخير على اقتلاع الكراسي وإلحاق خسائر مادية بمرافق المركب ورشق عناصر القوات العمومية بالحجارة والشهب الاصطناعية مع محاولة ولوج رقعة الملعب.

وأضاف المصدر أن القوات العمومية تدخلت لإعادة الهدوء وضبط العناصر المحدثة للشغب، مشيرة إلى أن 32 من عناصر هذه القوات وفردين من مشجعي فريق الجيش الملكي تعرضوا لإصابات جسدية مختلفة.

وخلص المصدر إلى أن السلطات الأمنية المختصة أوقفت مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب، حيث سيتم إخضاعهم للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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