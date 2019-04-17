وكيل الملك بالجديدة رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة استئنافية الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تم، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بقصر العدالة بعاصمة دكالة، تجديد هيكل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة.

هذا، وجرت الانتخابات في ظروف جيدة، اتسمت بالشفافية والنزاهة، وعرفت بحضورا مكثفا وغير مسبوق لجميع قضاة الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وبالمحكمة الابتدائية بالجديدة، وبمركزي أزمور وأولاد افرج، وبالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وبمركزخميس الزمامرة. وقد جاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:

انتخاب ألاستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك بابتدائية الجديدة، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة. وقد حصل على 67 صوتا من أصل 109 صوت المعبر عنها؛

وقد عاد منصب نائب الرئيس إلى الأستاذ عبد المجيد المهادي، رئيس قسم قضاء الأسرة بالجديدة. وقد حصل على 61 صوتا من أصل 114 صوت المعبر عنها.

وعلى مستوى تجديد أعضاء المكتب الجهوي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فاز بالأغلبية المطلقة الأستاذ محسن عبد الرزاق، رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، والأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

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