بورتو ضد ليفربول.. المصري صلاح يصنع تأهل الريدز لنصف نهائي الأبطال

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا كبيرا على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 4-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب “الدراجاو”، فى إياب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بنتيجة 1-0 لهدف هدف الشوط الأول الوحيد عبر السنغالي ساديو ماني فى الدقيقة 26 من صناعة النجم المصري محمد صلاح بتمريرة سحرية، إلا أن الحكم لجأ لخاصية VAR تقنية الفيديو من أجل احتسابه.

وفى الشوط الثاني أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 65 من خلال انفراد بمرمى الحارس المخضرم إيكر كاسياس ليضعها على يساره.

بعدها بـ4 دقائق قلص إيدر ميليتاو الفارق للفريق البرتغالي عند الدقيقة 69 ، قبل أن يسجل ليفربول هدفين متتاليين بالرأس عبر روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك فى الدقيقتين 77 و84 على التوالي.

وبذلك يصطدم ليفربول بنظيره برشلونة فى نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 30 أبريل الجارى، والعودة يوم 7 مايو.

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