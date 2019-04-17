مان سيتي ضد توتنهام.. السبيرز يتأهل لنصف النهائى بعد مباراة ماراثونية

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تأهل توتنهام لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا، على الرغم من خسارته أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 4 – 3، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الاتحاد”، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان السبيرز قد حقق الفوز ذهابا 1 – 0.

افتتح رحيم سترلينج التهديف مبكرا لفريق مانشستر سيتي بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة رائعة على يسار لوريس حارس توتنهام.

ولكن نجح النجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 7، ثم أضاف الهدف الثانى فى الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وعاد السيتى سريعا ليسجل هدف التعادل فى الدقيقة 11 عن طريق البرتغالى بيرناردو سيلفا، ثم سجل رحيم سترلينج الهدف الثالث فى الدقيقة 21 من زمن اللقاء، لينتهى الشوط الأول بتقدم مان سيتي 3 – 1.

وفى الشوط الثانى نجم النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو فى إضافة رابع أهداف مانشستر سيتي فى الدقيقة 59 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس السبيرز فى التصدى لها.

ولكن نجح المهاجم الإسبانى فرناندو لورينتى فى تسجيل هدف توتنهام الثالث فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، ليتساوى الفريقين بنتيجة 4 – 4 فى مجموع اللقائين، بعد فوز السبيرز ذهابا 1 – 0، ولكن يتأهل توتنهام بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

ويواجه توتنهام فى مباراة نصف النهائي نظيره فريق اياكس الهولندى الذى نجح فى تخطى فريق يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 3 – 2.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0