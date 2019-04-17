“تايم” تختار صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمياً

هبة بريس ـ متابعة

اختارت مجلة “تايم” الأمريكية نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، في اعتراف جديد بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب ذو الخُلُق.

ووضعت المجلة الأمريكية صلاح على غلاف خاص بمناسبة اختياره، وخصصت له صفحة خاصة لشرح أسباب اختياره في قائمتها لهذا العام، والتي ضمت سياسيين ومفكرين وفنانين ورياضيين.

واستعرضت المجلة الأمريكية واسعة الانتشار سبب اختيار “الملك المصري” في قائمة الأكثر تأثيراً؛ إذ قالت إن “صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم.. كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن تخيّل الضغط الشديد الذي يتعرض له محمد صلاح في ظل النجاح الذي يحققه مؤخراً، إنه أمر يصعب تصديقه، هذا اللاعب يقع تحت ضغوط شديدة للغاية، تأتي مع حالة العشق الفريدة من جانب الجماهير له”.

وشددت على أن صلاح يمثل “رمزاً للمصريين، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، إنه أيضاً متواضع ولا يتوقف عن الضحك، وتشعر أنه لا يميل أبداً إلى تعقيد الأمور، إنه بسيط للغاية”.

وكان النجم النجم المصري قد اختير ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018، خلف الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أنه اللاعب الأفريقي الأغلى بقيمة سوقية تُقدر بـ150 مليون يورو.

كما تُوّج صلاح هدّافاً للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم برصيد 32 هدفاً، كما حافظ على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، للعام الثاني توالياً.

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