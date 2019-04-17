البرلمان الأوروبي يبسّط معاملات الحصول على تأشيرات الدخول

هبة بريس ـ وكالات

أقر البرلمان الأوروبي الأربعاء قرارا يقضي بتبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للزيارات القصيرة الأمد إلى الاتحاد الأوروبي، وهي قواعد سيتم تكييفها تبعا لدرجة تعاون البلدان المعنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وبأكثرية 428 صوتا مؤيدا مقابل 123 معارضا وامتناع 56 عن التصويت، أقر النواب الأوروبيون الذين عقدوا اجتماعا أخيرا في ستراسبورغ قبل الانتخابات الأوروبية نهاية الشهر المقبل، قانونا جديدا للتأشيرات كان قد نال موافقة البلدان الأعضاء في الاتحاد.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن الراغبون بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي تقديم طلباتهم ضمن فترة تراوح بين ستة أشهر و15 يوما قبل موعد السفر.

ويُقصد بالزيارات القصيرة تلك التي لا تتعدى مدتها 90 يوما خلال فترة إجمالية من 180 يوما.

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