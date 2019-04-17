مصرع 28 شخصا فى حادث حافلة سياحية بجزيرة ماديرا البرتغالية

هبة بريس ـ وكالات

نقلت وكالة لوسا للأنباء وعدد من وسائل الإعلام المحلية في البرتغال عن سياسي محلى قوله إن 28 شخصا لقوا حتفهم فى حادث حافلة سياحية بجزيرة ماديرا اليوم الأربعاء.

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