مصرع 28 شخصا فى حادث حافلة سياحية بجزيرة ماديرا البرتغالية

نُشر بتاريخ :  2019-04-17 - 20:59
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هبة بريس ـ وكالات

نقلت وكالة لوسا للأنباء وعدد من وسائل الإعلام المحلية في البرتغال عن سياسي محلى قوله إن 28 شخصا لقوا حتفهم فى حادث حافلة سياحية بجزيرة ماديرا اليوم الأربعاء.

تفاصيل اكثر بعد قليل

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