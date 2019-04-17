ما قصة الملاكمة الإيرانية التي أمرت طهران بتوقيفها؟

هبة بريس ـ رياضة

قررت صدف خادم، التي باتت أول امرأة إيرانية تخوض نزالاً رسمياً في رياضة الملاكمة، ومدربها مهيار مونشيبور، عدم العودة إلى إيران؛ إثر صدور مذكرة توقيف بحقهما لمخالفتهما القانون الإيراني.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أن الثنائي الإيراني كان يفترض أن يستقلا طائرة العودة إلى طهران الثلاثاء، لكنهما بقيا في فرنسا، ويقيمان حالياً في مدينة بواتييه

وتحظر طهران على النساء التدرب مع الرجال والمشاركة في مسابقات للملاكمة. كما أن “خادم” خاضت المباراة بسروال قصير وقميص مفتوح، ما يضعها تحت طائلة مخالفة القانون الإيراني الذي يلزم النساء ارتداء الحجاب، في حين يُتهم مدربها بالتواطؤ.

في ذات السياق لم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الواقعة المثيرة للجدل.

أما الاتحاد الإيراني للملاكمة فقد أعلن، الاثنين، أنه لم ينظم أي مباريات للسيدات، ولن يتحمل أي مسؤولية عن أي ملاكمات يتنافسن بشكل فردي.

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