الناظور ..إعطاء انطلاقة لوحدات التعليم الأولي بجماعتين قرويتين

هبة بريس : وجدة

في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ولا سيما الرافعة الثانية المتعلقة بإلزامية التعليم الأولي وتعميمه، ومواصلة لتنفيذ برنامج عمل الوزارة الملتزم به أمام أنظار الملك محمد السادس في 17 شتنبر 2018، أشرف كل من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال و علي خليل عامل إقليم الناظور و ليلى بنجلون رئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري بإقليم الناظور على إعطاء الانطلاقة لوحدات التعليم الأولي بالجماعتين القرويتين لبوعرك واعزانن بحضور محمد امباركي المدير العام لوكالة تنمية وإنعاش عمالة وأقاليم جهة الشرق، و برلمانيو إقليم الناظور والسلطات المحلية والأمنية والمنتخبون و محمد ديب مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، و محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ، و المديرون الإقليميون بالجهة وأطر الأكاديمية والمديريات الإقليمية ورؤساء المؤسسات التعليمية و الأستاذات والأساتذة وجمعيات المجتمع المدني.

يأتي هذا النشاط في إطار اتفاقية الشراكة الإطار الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة بتاريخ 16 ماي 2018، وبروتوكول تنفيذ اتفاقية الإطار الموقعة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة بتاريخ 18 يوليوز 2018 والتي تهدف إلى بناء وتجهيز خمس وحدات للتعليم الاولي بالمديرية الإقليمية للناظور.

وعلى هامش هذا الحدث قام الوفد بزيارة لمكتبة تيرا ببلدية بني انصار حيث اطلع على مختلف مرافقها.

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